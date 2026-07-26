Ночью РФ ударила баллистическими ракетами и дронами: есть «прилеты», сбившая ПВО - детали

Атака РФ.

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Ночью на воскресенье, 26 июля, армия РФ атаковала Украину ракетами, в том числе баллистическими, а также беспилотниками. Произошли попадания. В то же время силы ПВО уничтожили 144 воздушных целей.

Об этом говорится в отчете Командования Воздушных сил ВСУ.

Ночью россияне запустили по Украине несколько типов ракет, а также ударные беспилотники разных типов.

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Армия РФ запустила:

одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 — из акватории Черного моря;

семь баллистических ракет «Искандер-М/С-400» : районы пуска — Брянская, Курская, Воронежская области;

136 ударных БпЛА типа Shahed (в том числе реактивные), «Гербера», «Италмас», дроны-имитаторы типа «Пародия»: по направлениям Брянская, Курская, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарская (РФ), из временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, силами ПВО сбито/подавлено:

одну ракету Х-59/69;

пять баллистических ракет;

104 беспилотника.

Воздушные цели были уничтожены на севере, юге и востоке страны. В то же время, зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 27 БпЛА на 18 локациях. Падения обломков произошли на семи локациях.

Атака на Киев 26 июля

Этой ночью армия РФ ударила по Киеву . В частности, россияне запустили по городу баллистические ракеты. Россияне атаковали три района Киева. Из-за обстрелов пожара возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах.

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По данным ГСЧС, из-за атаки в столице пылали здания и десятки авто. По меньшей мере, три человека получили травмы.

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