Ночью РФ ударила баллистическими ракетами и дронами: сколько воздушных целей сбило ПВО

Ночью против 21 января российские войска атаковали Украину 131 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М". Силы ПВО уничтожили 72 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне запускали дроны по направлениям: Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарское, а "Искандеры" — из Воронежской области.

По состоянию на 09:00 подтверждены избиения 72 "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Запорожской и Ровенской областях", – говорится в сообщении.

Кроме того, 59 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

Кроме того, отмечается, что в Полтавской и Черкасской областях в результате российских атак были повреждены учреждения, хозяйственные здания, частные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ночью над территорией Украины фиксировали полеты вражеских дронов. В ряде областей произошли взрывы.

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