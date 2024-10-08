Ночью РФ ударила баллистикой и дронами: куда попал враг и сколько целей удалось сбить

Один БПЛА вернулся в РФ.

Ночью против 8 октября войска агрессорки России нанесли ракетные удары и атаковали 19 беспилотниками "Шахед". Силы ПВО уничтожили 18 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

С 19:00 7 октября до 08:30 08 октября россияне нанесли удар по Одесщине двумя баллистическими ракетами Искандер-М. Их враг запустил с территории временно аннексированного Крыма. БпЛА оккупанты атаковали с русского из Приморско-Ахтарска.

"В результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 дронов сбили силы ПВО. Один беспилотник вернулся в Россию.

Напомним, по Украине ночью двигались дроны врага. В ряде регионов раздались взрывы. В частности, в Сумах и Одессе.

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