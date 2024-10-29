Ночью РФ ударила баллистикой и дронами: сколько целей сбило ПВО и где попадание

Ночью против 29 октября армия Российской Федерации нанесла удары по Украине. Оккупанты атаковали баллистической ракетой "Искандер-М", 48 беспилотниками "Shahed" и дронами неустановленного типа. Уничтожено 26 БПЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне ударили баллистикой по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Ракету враг выпустил из Крыма. Беспилотники россияне запускали по направлениям Орел и Курск в РФ.

"Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, 20 беспилотников были локационно потеряны, а один дрон вернулся в Россию.

Напомним, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых предупредил о массированном ударе РФ. Русские могли накопить около 150 разных типов ракет.

Читайте также:

В Харькове "прилет" по зданию Госпрома