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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1105
Время на прочтение
1 мин

Ночью РФ ударила баллистикой и дронами: сколько целей уничтожило ПВО

В трех регионах фиксируют последствия российских обстрелов.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник.

В ночь на вторник, 8 апреля, армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и выпустила 46 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. ПВО уничтожило девять дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие девяти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке и севере страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.

Заметим, что ракетный удар россияне нанесли из района Курска, а БПЛА запускали из района Приморско-Ахтарска.

Напомним, ночью 8 апреля враг атаковал Украину беспилотниками.

Дата публикации
Количество просмотров
1105
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