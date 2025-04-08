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- Украина
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Ночью РФ ударила баллистикой и дронами: сколько целей уничтожило ПВО
В трех регионах фиксируют последствия российских обстрелов.
В ночь на вторник, 8 апреля, армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и выпустила 46 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. ПВО уничтожило девять дронов.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие девяти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке и севере страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян", - говорится в сообщении.
В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.
Заметим, что ракетный удар россияне нанесли из района Курска, а БПЛА запускали из района Приморско-Ахтарска.
Напомним, ночью 8 апреля враг атаковал Украину беспилотниками.