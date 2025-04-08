Ночью РФ ударила баллистикой и дронами: сколько целей уничтожило ПВО

Беспилотник.

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В ночь на вторник, 8 апреля, армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и выпустила 46 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. ПВО уничтожило девять дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие девяти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке и севере страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян", - говорится в сообщении.

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В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.

Заметим, что ракетный удар россияне нанесли из района Курска, а БПЛА запускали из района Приморско-Ахтарска.

Напомним, ночью 8 апреля враг атаковал Украину беспилотниками.

Дата публикации 16:00, 07.04.25 Количество просмотров 23 Алина и Даня были вместе, а Радислав проезжал мимо родителей! Истории убитых детей в Кривом Роге