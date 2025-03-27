Ночью РФ ударила баллистикой и дронами: сколько воздушных целей сбило ПВО

Ночью против 27 марта армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 42 дрона. Также 36 – локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, подтверждено сбитие 42 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны. Впрочем, конкретные области ПС не назвали. Отмечается, что в результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина и Черниговщина.

Заметим, что этой ночью россияне атаковали беспилотниками по направлениям Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и Чауды в аннексированном Крыму. Баллистику враг запустил с территории Воронежской области.

Как сообщалось, вечером 26 марта россияне нанесли массированный удар дронами по Харькову. Более десяти человек получили травмы. Среди пострадавших есть ребенок.

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