- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1200
- Время на прочтение
- 2 мин
Ночью РФ ударила БпЛА, "Калибрамы" и "Кинжалами": куда целил враг и сколько целей уничтожено
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения русской армии в Кременчуге.
В ночь на 21 июня российские войска атаковали Украину 280 средствами воздушного нападения. В частности, РФ выпустила два "Кинжала". Силы ПВО уничтожили 260 целей. Основным направлением удара был город Кременчуг Полтавской области.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Ночью армия РФ атаковала Украину:
272 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов (из Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска, Орла, Миллерово, Шаталового и Чауды);
двумя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (воздушное пространство Тамбовской области);
четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" (акватория Черного моря);
двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" (Белгородская область).
"По предварительным данным, по состоянию на 10:00 ПВО обезврежено 260 средств воздушного нападения противника: 145 - сбито огневыми средствами, 115 - локационно потеряно", - говорится в сообщении.
Ночью силы ПВО уничтожили:
140 враждебных БпЛА типа Shahed, 112 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
три крылатые ракеты "Искандер-К" (одна локационно потеряна);
одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (одна локационно потеряна);
одну крылатую ракету "Калибр" (одна локационно потеряна).
По информации военных, зафиксировано попадание средств воздушного нападения в Кременчуге Полтавской области. Кроме того, в трех локациях обнаружено падение сбитых обломков.
Напомним, этой ночью войска РФ массово ударили по Кременчугу Полтавской области. Тревога длилась семь часов – с 21:16 20 июня до 04:16 21 июня. По информации местных медиа, в городе произошло около 50 мощных взрывов. Над городом поднялись большие клубы дыма.
По информации властей, РФ нанесла комбинированный удар - атаковала ракетами и "Шахедами" Полтавщину. В Кременчугском районе произошли попадания. Один человек получил травмы средней тяжести.