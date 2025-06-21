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Дата публикации
Категория
Украина
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Ночью РФ ударила БпЛА, "Калибрамы" и "Кинжалами": куда целил враг и сколько целей уничтожено

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения русской армии в Кременчуге.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака РФ в Украине.

Атака РФ в Украине. / © ТСН.ua

В ночь на 21 июня российские войска атаковали Украину 280 средствами воздушного нападения. В частности, РФ выпустила два "Кинжала". Силы ПВО уничтожили 260 целей. Основным направлением удара был город Кременчуг Полтавской области.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ночью армия РФ атаковала Украину:

  • 272 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов (из Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска, Орла, Миллерово, Шаталового и Чауды);

  • двумя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (воздушное пространство Тамбовской области);

  • четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" (акватория Черного моря);

  • двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" (Белгородская область).

"По предварительным данным, по состоянию на 10:00 ПВО обезврежено 260 средств воздушного нападения противника: 145 - сбито огневыми средствами, 115 - локационно потеряно", - говорится в сообщении.

Ночью силы ПВО уничтожили:

  • 140 враждебных БпЛА типа Shahed, 112 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

  • три крылатые ракеты "Искандер-К" (одна локационно потеряна);

  • одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (одна локационно потеряна);

  • одну крылатую ракету "Калибр" (одна локационно потеряна).

По информации военных, зафиксировано попадание средств воздушного нападения в Кременчуге Полтавской области. Кроме того, в трех локациях обнаружено падение сбитых обломков.

Напомним, этой ночью войска РФ массово ударили по Кременчугу Полтавской области. Тревога длилась семь часов – с 21:16 20 июня до 04:16 21 июня. По информации местных медиа, в городе произошло около 50 мощных взрывов. Над городом поднялись большие клубы дыма.

По информации властей, РФ нанесла комбинированный удар - атаковала ракетами и "Шахедами" Полтавщину. В Кременчугском районе произошли попадания. Один человек получил травмы средней тяжести.

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