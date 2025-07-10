Ночью РФ ударила дронами и разными типами ракет: сколько целей сбила ПВО и куда целился враг

Атака на Киев 10 июля. / © Associated Press

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В ночь на 10 июля армия РФ атаковала Украину 415 средствами воздушного нападения. оккупанты запустили дроны и разные типы ракет. Силы ПВО уничтожили 178 целей. Основное направление удара была столица – Киев.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ночью россияне запустили по Украине:

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397 ударных БпЛА типа Shahed (около 200 штук) и беспилотников-имитаторов разных типов (из Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово);

восемь баллистических ракет "Искандер-М" (из Брянской области);

шесть крылатых ракет Х-101 (воздушное пространство Саратовской области);

четыре зенитных управляемых ракеты С-300 (Курская область).

По информации военных, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в восьми локациях (33 ударных БПЛА), а также падение сбитых воздушных целей на 23 локациях.

Противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения:

164 враждебные БпЛА типа Shahed;

восемь баллистических ракет "Искандер-М";

шесть крылатых ракет Х-101

Кроме того, по данным ПС, 204 дрона/ракеты – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Напомним, этой ночью РФ нанесла мощный удар по Киеву. Погибли два человека в Подольском районе столицы. В городе пострадала жилищная, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура.

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Авиационный эксперт Богдан Долинце подчеркнул, что дроны стаями летели на Киев фактически по всем направлениям почти одновременно. Это усложняло возможности их выявления и обезвреживания. Значительная часть «Шахедов» была с термобарическими припасами, приводящими к разрушениям.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ. Он анонсировал сегодняшние разговоры с партнерами в рамках коалиции желающих.

Дата публикации 08:48, 10.07.25 Количество просмотров 47 Житель Киева поделился пережитым во время атаки 10 июля