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- Украина
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Ночью РФ ударила дронами и разными типами ракет: сколько целей сбила ПВО и куда целился враг
Во время ночных обстрелов зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в восьми локациях.
В ночь на 10 июля армия РФ атаковала Украину 415 средствами воздушного нападения. оккупанты запустили дроны и разные типы ракет. Силы ПВО уничтожили 178 целей. Основное направление удара была столица – Киев.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Ночью россияне запустили по Украине:
397 ударных БпЛА типа Shahed (около 200 штук) и беспилотников-имитаторов разных типов (из Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово);
восемь баллистических ракет "Искандер-М" (из Брянской области);
шесть крылатых ракет Х-101 (воздушное пространство Саратовской области);
четыре зенитных управляемых ракеты С-300 (Курская область).
По информации военных, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в восьми локациях (33 ударных БПЛА), а также падение сбитых воздушных целей на 23 локациях.
Противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения:
164 враждебные БпЛА типа Shahed;
восемь баллистических ракет "Искандер-М";
шесть крылатых ракет Х-101
Кроме того, по данным ПС, 204 дрона/ракеты – локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Напомним, этой ночью РФ нанесла мощный удар по Киеву. Погибли два человека в Подольском районе столицы. В городе пострадала жилищная, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура.
Авиационный эксперт Богдан Долинце подчеркнул, что дроны стаями летели на Киев фактически по всем направлениям почти одновременно. Это усложняло возможности их выявления и обезвреживания. Значительная часть «Шахедов» была с термобарическими припасами, приводящими к разрушениям.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ. Он анонсировал сегодняшние разговоры с партнерами в рамках коалиции желающих.