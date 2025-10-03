Ночью РФ ударила дронами и разными типами ракет: сколько целей уничтожило ПВО и куда целился враг.

Атака на Украину.

Ночью против 3 октября армия РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины . Россияне применить ударные БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования – 416 средств. Силы ПВО уничтожили 320 целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ночью российские войска запустили:

381 ударный БпЛА типа Shahed, "Гербера" - по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарская;

семь баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

21 крылатую ракету "Искандер-К";

семь управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Военные отмечают, что основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 силами ПВО было сбито и подавлено 320 воздушных целей:

303 беспилотника;

12 крылатых ракет "Искандер-К";

пять управляемых авиационных ракет Х-59/69

Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БПЛА на 15 локациях. Кроме того, фиксируют падение сбитых целей (обломки) на шести локациях.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину БПЛА , а также ракетами. Воздушные силы предупреждали, что враг применяет крылатые и баллистические ракеты, а также большое количество беспилотников. В свою очередь, мониторинговые каналы заявляли, что основной целью атаки является энергетическая инфраструктура.

В частности, ночью на Днепропетровщине и Полтаве прогремели взрывы. Известно, что россияне атаковали и город, и область. Из-за атаки на Полтавщину школы перешли на дистанционку.

Минэнерго сообщило, что ночью произошла массированная атака на энергетику Украины. В частности, под ударом находились объекты газотранспортной инфраструктуры в нескольких областях.