Ночью РФ ударила "Искандером", крылатыми ракетами и БПЛА: сколько целей уничтожила ПВО

Один дрон залетел в Румынию.

В ночь на 25 сентября российские военные ударили по Украине баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, двумя крылатыми ракетами Х-22, а также 32 БпЛА типа Shahed. Уничтожены 24 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ракету "Искандер" оккупанты запустили из аннексированного Крыма, Х-22 — из акватории Черного моря, а беспилотники — из Приморско-Ахтарска.

"В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА типа "Shahed". Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, еще один вражеский БпЛА локационно потерян в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Этой ночью противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, накануне днем РФ ударила по Украине "Кинжалами". Отмечается, что с 10:00 до 11:00 было зафиксировано три пуска аэробалистических ракет с воздушного пространства Российской Федерации.

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