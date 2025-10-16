Ночью РФ ударила "Кинжалами", дронами и крылатыми ракетами: куда целился враг и что сбила ПВО

Ракетный удар. / © ТСН.ua

Ночью против 16 октября российская армия нанесла комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Враг применил ударные БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования – всего 357 целей. Силы ПВО уничтожили 288 средств воздушного нападения.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Военные сообщили, что в течение ночи и утра было обнаружено и осуществлено сопровождение 357 целей . Это 37 ракет, среди которых 28 – "баллистика", а также 320 БпЛА.

В целом РФ запустила:

320 ударных беспилотников типа Shahed (около 200), "Гербера" : направления запуска - Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск;

две аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" атаковали с воздушного пространства Рязанской области;

26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 оккупанты запустили из аннексированного Крыма, Курска и Воронежской области;

две крылатые ракеты Искандер-К : районы пусков: Крым и Ростовская область;

семь управляемых авиационных ракет Х-59.

По данным ПС, в эту ночь основным направлением удара россиян были Полтавская и Харьковская области. Произошли попадания 14 ракет и 37 беспилотников на 14 локациях, а падение обломков – на двух локациях.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 288 воздушных целей:

283 беспилотника,

пять управляемых авиационных ракет Х-59,

18 российских ракет были локационно потеряны.

Напомним, в эту ночь российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. Вчера поздно вечером было объявлено об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря, а уже с утра дважды всю Украину охватила масштабная воздушная тревога. На территории РФ взлетали МиГ-31. Военные сообщали о пусках скоростных целей.

В ДТЭК сообщили, что россияне ударили об энергообъекте в Полтавской области. Была остановлена работа газодобычи. Часть региона осталась без газоснабжения.

Впоследствии в "Нефтегазе" уточнили, что ночью десятки ракет и сотни "Шахедов" атаковали газовую инфраструктуру. Из-за мощных обстрелов произошли разрушения сразу в нескольких областях. Часть критических объектов временно остановлена.