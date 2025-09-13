Ночью РФ ударила по Украине: что летело и сколько сбили целей

Украина пережила атаку / © Getty Images

В ночь на 13 сентября россияне устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ракеты и ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал баллистической ракетой „Искандер-М/KN-23“, и 164 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“ и беспилотниками других типов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 враждебных БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время, зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Ранее сообщалось, что ночью в Сумах прогремели взрывы. Власти еще не сообщали о последствиях атаки.