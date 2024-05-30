Ночью РФ ударила по Украине крылатыми ракетами и дронами: сколько целей смогла сбить ПВО

Ночью против 30 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Силы ПВО сбили семь крылатых ракет и 32 беспилотника "Shahed-131/136".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Армия РФ применила оси магнитных управляемых ракет С-300/С-40 0. Воздушные цели атаковали Харьковщину.

Из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ) россияне запустили 11 крылатых ракет Х-101/Х-555. Дроны летели из русского Приморско-Ахтарская и мыса Чауда в оккупированном Крыму. Россияне выпустили 32 ударных БпЛА Shahed.

"В результате противовоздушного боя сбиты семь крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей", – сообщил Олещук.

По его словам, отражали воздушное нападение зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Ночная атака РФ

После полуночи почти половина Украины "покраснела" из-за кружения вражеских беспилотников. Большинство дронов фиксировали на юге Украины. Впрочем, они двигались дальше.

Впоследствии по Украине распространилась воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщили, что произошли пуски ракет Х-101/555 по стратегической авиации (Ту-95мс).

Уже после четырех часов вся Украина "покраснела". Вражеские ракеты, выпущенные из российских самолетов, вошли в украинское воздушное пространство.

Стало известно, что россияне выпустили по Харьковской области 8 ракет из Белгорода. В частности, враг ударил по Харькову. В результате атаки возник пожар на объекте газовой инфраструктуры.

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