Ночью РФ ударила по Украине ракетами и 136 БпЛА: сколько целей удалось сбить

В ночь на 16 октября армия РФ выпустила зенитную управляемую ракету С-300/400, авиационную ракету Х-59 и 136 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили 51 дрон.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

С 19:00 15 октября до 07:00 16 октября россияне выпустили около 140 воздушных целей. Ракетой С-300/400 в купанты ударили по Донетчине, а Х-59 - по Черниговской области. Их россияне запускали с временно оккупированной территории Донецкой области и Курской области РФ. Районы пусков БпЛА : Курск, Орел, Приморско-Ахтарск в России.

"По состоянию на 07:00 сбит 51 вражеский БПЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях", — говорится в сообщении.

В результате активного противодействия РЭБ 60 беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины. Еще два дрона вернулись назад в направлении РФ.

Отмечается, что по состоянию на 07:00 более 20 БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается, добавили в ПС.

Как сообщалось, армия РФ накапливает крылатые ракеты. В частности, военные страны-агрессорки готовятся к мощным обстрелам Украины.

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