Ночью РФ ударила по Украине ракетами и дронами: что удалось сбить силам ПВО

В ночь на четверг, 8 августа, армия РФ нанесла удар по Украине. Россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и четырьмя ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили две ракеты и все БПЛА.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Оккупанты запускали "Исандеры" по Харьковщине из Белгородской области, а Х-59 — из воздушного пространства над акваторией Азовского моря. БпЛА типа Shahed летели из направления русского эйска.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЭБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре ударных БпЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали Сумскую область. Произошел "прилет" по селу Стецьковка. Информации о травмированных или погибших нет.

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