Ночью РФ ударила по Украине "Шахедами": сколько дронов удалось уничтожить

Беспилотник.

Ночью в пятницу 26 сентября армия РФ запустила по Украине 154 ударных беспилотника Shahed (80), "Гербера" и БпЛА других типов.Украинская противовоздушная оборона уничтожила 128 дронов.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ.

"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны", - говорится в сообщении военных.

Зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на девяти локациях. Кроме того, произошло падение сбитых БпЛА на одной локации.

Этой ночью россияне атаковали БпЛА по направлениям Брянска, Орла и Миллерово. Отметим, по состоянию на 7:30 атака российских дронов продолжается. С северного направления зашли новые группы ударных БПЛА.

Как сообщалось, этой ночью Россию всколыхнули взрывы из-за атаки дронов. Атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В минобороны страны-агрессорки сообщили, что якобы в течение ночи их силы ПВО сбили 55 беспилотников над разными регионами России.

