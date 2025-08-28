- Дата публикации
Ночью РФ ударила по железной дороге: что известно об изменении движения поездов
Из-за ночного удара РФ по инфраструктуре "УЗ" многие поезда курсируют с задержкой, в том числе, и международные рейсы.
В ночь на 28 августа российская армия ударила по железнодорожной инфраструктуре Украины. Из-за повреждений инфраструктуры произошли изменения в движении поездов.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В настоящее время идет ликвидация последствий повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина. Поезда, которые курсируют в сообщении между Киевом и Львовом через поврежденный участок, временно следуют измененным маршрутом через станции Коростень - Звягель - Шепетовка - Здолбунов - Львов.
Для пассажиров, направлявшихся в Хмельницкий и Винницу, из Шепетовки организовано автобусное сообщение.
Для пассажиров, следующих в или из Тернополя (поезда №21 и № 103) организована пересадка на станции Красное.
Поезда, которые едут из Жмеринского направления в Киев и находятся на участке Винница-Казатин, прибудут с задержкой пять и более часов:
№106 Одесса — Киев,
№74 Перемышль — Харьков,
№22/104 Львов — Харьков / Краматорск.
Ряд поездов Интерсити+ будут отправляться из Киева и следовать с задержкой до 2-х часов:
№743 Киев – Львов;
№732 Киев – Запорожье;
№722 Киев – Харьков;
№712 Киев - Краматорск.
Международный поезд №23 Киев - Хелм будет следовать с задержкой около шести часов из-за прогнозируемого опоздания обратного рейса.
В УЗ отметили, что вокзал станции Киев-Пассажирский работает и отправляет поезда, которые были задержаны из-за тревоги.
"Пассажиры, которые не успели на свои рейсы, смогут отправиться другими рейсами этого направления со своими билетами на предыдущий поезд", - добавили в компании.
Напомним, во время массированного удара ночью 28 августа армия РФ совершила атаку на инфраструктуру УЗ в Винницкой области.
Под ударом находился гражданский пассажирский подвижной состав «Укрзализныци». В частности, скоростные поезда Интерсити+. Один поезд существенно поврежден. Работники раньше времени находились в укрытиях, цели.