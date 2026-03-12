- Дата публикации
Ночью РФ ударила прямо по жилым домам: где убили 15-летнюю девочку
Родители погибшей девочки получили травмы и оказались в больнице.
Ночью в четверг, 12 марта, армия РФ атаковала Минскую общину в Черниговской области. Погиб ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского совета.
«Сегодня после 1 часа ночи враг цинично атаковал мирный населенный пункт Минской общины. В результате удара повреждены два жилых дома», — говорится в сообщении.
В ходе российской атаки погибла 15-летняя девочка, а ее родители получили ранения.
Кроме того, сегодня, 12 марта, местные власти объявили День траура по погибшему ребенку.
Что известно об атаке
На месте трагедии работают полицейские и спасатели. Идет ликвидация пожара и оказание помощи пострадавшим.
По данным ГСЧС, ночью был атакован Корюковский район. Из-за падения БПЛА возник пожар жилого дома и хозяйственного сооружения. Погибла девочка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы.
Фото последствий
Напомним, ночью враг атаковал Украину ударными БПЛА с севера и востока. В частности, беспилотники фиксировали в Черниговской области.