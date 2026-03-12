Ночью РФ ударила прямо по жилым домам: где убили 15-летнюю девочку

Игрушка. / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью в четверг, 12 марта, армия РФ атаковала Минскую общину в Черниговской области. Погиб ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского совета.

«Сегодня после 1 часа ночи враг цинично атаковал мирный населенный пункт Минской общины. В результате удара повреждены два жилых дома», — говорится в сообщении.

Реклама

В ходе российской атаки погибла 15-летняя девочка, а ее родители получили ранения.

Кроме того, сегодня, 12 марта, местные власти объявили День траура по погибшему ребенку.

Что известно об атаке

На месте трагедии работают полицейские и спасатели. Идет ликвидация пожара и оказание помощи пострадавшим.

По данным ГСЧС, ночью был атакован Корюковский район. Из-за падения БПЛА возник пожар жилого дома и хозяйственного сооружения. Погибла девочка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы.

Реклама

Фото последствий

Россия ударила по жилым домам в Черниговской области.

Россия ударила по жилым домам в Черниговской области.

Россия ударила по жилым домам в Черниговской области.

Напомним, ночью враг атаковал Украину ударными БПЛА с севера и востока. В частности, беспилотники фиксировали в Черниговской области.