Ночью РФ ударила ракетами и рекордным количество дронов: сколько целей сбило ПВО

Произошли попадания в объекты критической инфраструктуры.
В ночь на 26 ноября армия РФ атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и выпустила рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. Силами ПВО уничтожено 76 дронов.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
Радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей: четырех баллистических ракет "Искандер-М" и 188 БпЛА.
Оккупанты атаковали баллистикой из Воронежской и Курской областей. Дроны россияне запускали по направлениям – Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.
"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской сообщении ПС.
Кроме того, 95 беспилотников были локационно потеряны. Вероятно, из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны пять беспилотников улетели в сторону Беларуси.
Из-за российской атаки произошли попадания в объекты критической инфраструктуры. Также из-за удара БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.
Как сообщалось, этой ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. В ряде областей фиксировали дроны РФ.
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