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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночью РФ ударила ракетами и "Шахедами": какие цели удалось сбить силам ПВО

Удалось ли украинским военным уничтожить ракеты, не сообщается.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник.

Ночью на 2 июля армия РФ атаковала четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 114 БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Уничтожено 79 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Противовоздушная оборона обезвредила 79 Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. Отмечается, что 40 дронов сбито огневыми средствами поражения, а 39 дронов локационно потеряно.

По информации ПС, зафиксировано попадание БпЛА в 14 локациях, а также падение сбитых воздушных целей на двух локациях.

Отмечается, что ночью россияне нанесли ракетные удары с Курской области, а дроны запускали по направлениям Брянска, Шаталово, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Напомним, с вечера 1 июля Россия атаковала Украину беспилотниками. По информации местных медиа, громко было в Харьковской, Донецкой, Черниговской и т.д.

Ночью россияне атаковали Харьковскую область . В частности, враг ударил БпЛА по Новобаварскому району Харькова. В городе повреждены СТО, многоквартирный дом, административное здание, нежилое помещение, остановка общественного транспорта.

Кроме того, поздно вечером 1 июля российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне . Из-за атаки разбито здание заведения здравоохранения. Есть травмированные пациенты на работниках.

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