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Ночью РФ ударила ракетами и "Шахедами": сколько воздушных целей удалось сбить ПВО

Ночью РФ ударила ракетами и "Шахедами": сколько воздушных целей удалось сбить ПВО

Работа ПВО. / Фото: Associated Press

Уничтожить ракету не удалось.

В ночь на 5 декабря 2024 года противник нанес удары по Украине по двум баллистическим ракетам "Искандер-М", а также 44 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотникам других типов. ПВО уничтожила 30 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что "Искандеры" захватчики выпустили из Ростовской области. Ракеты нанесли удар по Днепропетровщине. Тем временем дроны россияне выпустили из Орела и Курска.

"Сбиты 30 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях", — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, 12 беспилотников были локационно потеряны. Один БПЛА вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении соседней Беларуси.

Напомним, утром 5 декабря в Украине была объявлена воздушная тревога. ПС предупреждали о ракетной опасности.

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