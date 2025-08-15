Ночью РФ ударила "Шахедами" и баллистическими ракетами: сколько целей уничтожило ПВО

Беспилотник. / © ТСН.ua

Реклама

Ночью против 15 августа войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также запустили 97 ударных БПЛА Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Уничтожены 63 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ударными БПЛА были атакованы прифронтовые районы Харьковской. Сумской, Донецкой, Черниговской областей. Войска РФ нанесли ракетные удары по Харьковщине и Черниговщине. Зафиксировано попадание ракет и 34 БпЛА на 13 локациях.

Реклама

"По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, уже вечером накануне в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара с восточного направления. Кроме того, сирены раздавались из-за угрозы беспилотников.

Заметим, что сегодня утром враг атаковал автозаправочную станцию на окраине города Сумы. БпЛА ударил по гражданскому автомобилю на территории АЗС. Муж получил травмы.