Ночью РФ ударила "Шахедами" и разными ракетами: сколько целей сбила ПВО и куда целился враг

Атака РФ. / © tsn.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью против 5 сентября армия РФ атаковалаУкраину БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов, а также несколькими типами ракет. Силы ПВО уничтожили 121 беспилотник.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

В течение ночи россияне запустили 157 БПЛА по направлениям российских Курска, Брянска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно аннексированном Крыму.

Реклама

Шесть зенитных управляемых ракет С-300 оккупанты запустили из Курской области, а одну управляемую авиационную ракету Х-59 – из Воронежской области.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 121 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны", - подчеркнули военные.

По их данным, зафиксировано попадание семи ракет и 35 ударных БПЛА на десяти локациях.

Напомним, этой ночью Россия снова атаковала Украину БпЛА. Российские дроны заходили в воздушное пространство страны с востока и севера. Военные предупреждали об опасности жителей Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областей.

Реклама

Посреди ночи в Днепре раздавались взрывы. Город атаковали "Шахеды". Утром местные власти сообщили, что ПВО уничтожило 15 дронов. В Днепре агрессор попал по предприятию, возникли пожары.

Кроме того, в результате утренней атаки дронами по Новгород-Северской общине Черниговской области повреждена критическая инфраструктура. Часть района осталась без электричества.