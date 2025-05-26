Ночью РФ выпустила по Украине рекордное количество дронов — что это означает

РФ атакует Украину ежедневно / © Associated Press

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Россия запустила по Украине рекордное количество дронов сегодня во время ночной воздушной атаки.

Об этом сообщил глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона «Єдині новини».

«То, что спрашивают все медиа, действительно ли эта цифра является таким антирекордом? Действительно, это так. И мы видим, атака длится три дня подряд, массово, с применением и ракет, и дронов, ракеты разных типов, и баллистика, и крылатые ракеты. Противовоздушная оборона сегодня успешно сбила все девять крылатых ракет Х-101, выпущенных оккупантами из самолетов стратегической авиации», — отметил он.

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«Сегодня их 364 — тоже невероятная цифра атаки, которую тоже цитируют все мировые медиа, показывая, как режим Путина хочет перемирия. Делает все для того, чтобы сломать украинцев», — добавил он.

Напомним, в ночь на 26 мая украинская противовоздушная оборона в очередной раз отражала массированную воздушную атаку россиян. Воинам удалось сбить 9 крылатых ракет Х-101 и обезвредить 288 дронов. Россия нанесла комбинированный удар и применила 364 средства воздушного нападения.

Это уже третья ночь подряд, когда российские войска массированно атакуют Украину. В результате обстрела 25 мая погибли 12 человек в ряде регионов.