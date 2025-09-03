Ночью РФ запустила более полутысяч дронов и ракет: сколько целей уничтожила ПВО

Ракетный удар.

В ночь на 3 сентября армия РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины, применив ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и морского базирования. В общей сложности – 526 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 451 цель.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне запустили:

502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов (направления Курска, Брянская, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарская и Чауды в ТОТ Крыма);

16 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;

восемь крылатых ракет Х-101 (воздушное пространство Саратовской области и Краснодарского края);

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушную цель:

430 БпЛА

14 "Калибров"

семь ракет Х-101.

Зафиксировано попадание трех ракет и 69 ударных БПЛА на 14 локациях. Падение обломков обнаружено на 14 локациях.

Напомним, ночью 3 сентября россияне атаковали Украину ракетами . В частности, они выпустили из Черного моря около 16 крылатых ракет "Калибр" по Украине. Кроме того, были зафиксированы полеты пусков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Во время атаки взрывы прогремели во многих городах Украины . В частности, во Львове, Хмельницком, Ровно, Луцке и т.д.

Кроме того, соседняя Польша во время массированной атаки на Украину снова поднимала военную авиацию. Отмечается, что в воздух взлетели польские и союзнические истребители. Кроме того, были приведены в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.