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Ночью РФ запустила "Кинжалы", "Калибры", баллистику и дроны: сколько воздушных целей сбило ПВО

Ночью РФ запустила "Кинжалы", "Калибры", баллистику и дроны: сколько воздушных целей сбило ПВО

Ракетный удар РФ. Коллаж ТСН.ua

В общей сложности россияне атаковали 76 воздушными целями.

Ночью в среду, 8 мая, российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар и ударные беспилотники по Украине. В общей сложности враг выпустил 76 средств воздушного нападения: 55 ракет и 21 беспилотник. ПВО уничтожило 59 целей: 39 ракет и 20 БпЛА.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Россияне атаковали 76 средствами воздушного нападения:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской области РФ);
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из ТОТ Крыма);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ, акватория Каспийского моря);
  • 1 крылата ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);
  • 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область РФ).

"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Силами ПВО было уничтожено 59 воздушных целей:

  • 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
  • 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

"Противник продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и другим важным стратегическим объектам", — подчеркнул Олещук.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Под ударами 7 областей! Детали утренней атаки и ситуация на фронте

Как сообщалось, в "Укрэнерго" сообщили, что этой ночью РФ ударила по объектам энергетики в нескольких областях. В результате вражеских обстрелов повреждено оборудование на одном из объектов компании в центральном регионе.

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