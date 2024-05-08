Ночью РФ запустила "Кинжалы", "Калибры", баллистику и дроны: сколько воздушных целей сбило ПВО

Ночью в среду, 8 мая, российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар и ударные беспилотники по Украине. В общей сложности враг выпустил 76 средств воздушного нападения: 55 ракет и 21 беспилотник. ПВО уничтожило 59 целей: 39 ракет и 20 БпЛА.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Россияне атаковали 76 средствами воздушного нападения:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской области РФ);

аэробалистическую ракету (пуск из Тамбовской области РФ); 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из ТОТ Крыма);

баллистические ракеты (из ТОТ Крыма); 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

крылатые ракеты (из акватории Черного моря); 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ, акватория Каспийского моря);

крылатых ракет из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ, акватория Каспийского моря); 1 крылата ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

крылата ракеты (из Крыма); 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);

управляемые авиационные ракеты (из оккупированной Запорожской обл.); 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область РФ).

"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Силами ПВО было уничтожено 59 воздушных целей:

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

крылатые ракеты 4 крылатые ракеты "Калибр";

крылатые ракеты 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

управляемые авиационные ракеты 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

"Противник продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и другим важным стратегическим объектам", — подчеркнул Олещук.

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Как сообщалось, в "Укрэнерго" сообщили, что этой ночью РФ ударила по объектам энергетики в нескольких областях. В результате вражеских обстрелов повреждено оборудование на одном из объектов компании в центральном регионе.

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