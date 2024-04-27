Ночью РФ запустила "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты: сколько воздушных целей сбило ПВО

Силам ПВО не удалось сбить "Кинжалы".
В ночь на субботу, 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. В общей сложности враг выпустил 34 цели воздушного, наземного и морского базирования. ПВО уничтожило 21 ракету.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Армия РФ выпустила по Украине:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 противник выпустил из воздушного пространства Белгородской области России и из акватории Азовского моря;
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 были запущены из района Белгородской области;
- 4 крылатых ракеты "Искандер-К" атаковали с временно аннексированного Крыма;
- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей);
- 8 крылатых ракет "Калибр" ударили из акватории Черного моря.
"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — подчеркнул Олещук.
Силами ПВО была уничтожена 21 воздушная цель:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 6 крылатых ракет "Калибр".
Как сообщалось, ночью 27 апреля Россия произвела массированный ракетный обстрел Украины. В частности, под атакой находились Прикарпатье, Днепропетровская и Львовская области.
Известно, что армия РФ снова ударила по объектам энергетики Украины. Целью стала инфраструктура в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Произошли повреждения.