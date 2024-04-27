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Ночью РФ запустила "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты: сколько воздушных целей сбило ПВО

Ночью РФ запустила "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты: сколько воздушных целей сбило ПВО

Фото: Associated Press

Силам ПВО не удалось сбить "Кинжалы".

В ночь на субботу, 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. В общей сложности враг выпустил 34 цели воздушного, наземного и морского базирования. ПВО уничтожило 21 ракету.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Армия РФ выпустила по Украине:

  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 противник выпустил из воздушного пространства Белгородской области России и из акватории Азовского моря;
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 были запущены из района Белгородской области;
  • 4 крылатых ракеты "Искандер-К" атаковали с временно аннексированного Крыма;
  • 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей);
  • 8 крылатых ракет "Калибр" ударили из акватории Черного моря.

"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — подчеркнул Олещук.

Силами ПВО была уничтожена 21 воздушная цель:

  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • 6 крылатых ракет "Калибр".

Как сообщалось, ночью 27 апреля Россия произвела массированный ракетный обстрел Украины. В частности, под атакой находились Прикарпатье, Днепропетровская и Львовская области.

Известно, что армия РФ снова ударила по объектам энергетики Украины. Целью стала инфраструктура в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Произошли повреждения.

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