- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1457
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью РФ запустила по Украине более 100 дронов: сколько БпЛА удалось сбить и куда целился враг
В нескольких областях раздались взрывы.
Ночью против 25 апреля российские военные атаковали по Украине 103 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Противовоздушная оборона уничтожила 41 дрон.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Военные подчеркивают, что подтверждено сбивание 41 ударного БПЛА типа Shahed на востоке, севере и в центре страны. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасщина, Донетчина и Днепропетровщина.
Кроме того, 40 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряно. Прошло без негативных последствий.
Этой ночью россияне атаковали беспилотниками из Курска, Брянска и Орла.
Как сообщалось, 25 апреля российские войска ударили по Павлограду. Погибли по меньшей мере три человека, среди которых 15-летняя девочка.