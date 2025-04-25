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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1457
Время на прочтение
1 мин

Ночью РФ запустила по Украине более 100 дронов: сколько БпЛА удалось сбить и куда целился враг

В нескольких областях раздались взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник. / © ТСН.ua

Ночью против 25 апреля российские военные атаковали по Украине 103 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Противовоздушная оборона уничтожила 41 дрон.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Военные подчеркивают, что подтверждено сбивание 41 ударного БПЛА типа Shahed на востоке, севере и в центре страны. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасщина, Донетчина и Днепропетровщина.

Кроме того, 40 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряно. Прошло без негативных последствий.

Этой ночью россияне атаковали беспилотниками из Курска, Брянска и Орла.

Как сообщалось, 25 апреля российские войска ударили по Павлограду. Погибли по меньшей мере три человека, среди которых 15-летняя девочка.

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Дата публикации
Количество просмотров
1457
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