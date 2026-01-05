Ночью Россия поднимала авиацию, но не применяла ее: эксперт объяснил причину

Авиация РФ

Ночью Россия поднимала авиацию, но не применяла ее из-за погоды.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.

«Врагу нужны точные поражения, а погодные условия действительно мешают с достижением этой цели», — пояснил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что погода больше мешает украинской ПВО сбивать цели, чем россиянам запускать их.

Напомним, в ночь на 5 января российские войска совершили очередную атаку на Киев. Пожар, возникший после попадания в частную клинику на Оболони, спасателям удалось ликвидировать. При дальнейшем обследовании помещений обнаружено тело человека.