Ночью Россия поднимала авиацию, но не применяла ее: эксперт объяснил причину
Эксперт Валерий Боровик подчеркнул, что погода больше мешает украинским ПВО сбивать цели, чем россиянам запускать их.
Ночью Россия поднимала авиацию, но не применяла ее из-за погоды.
Об этом в эфире КИЕВ24 заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.
«Врагу нужны точные поражения, а погодные условия действительно мешают с достижением этой цели», — пояснил он.
В то же время эксперт подчеркнул, что погода больше мешает украинской ПВО сбивать цели, чем россиянам запускать их.
Напомним, в ночь на 5 января российские войска совершили очередную атаку на Киев. Пожар, возникший после попадания в частную клинику на Оболони, спасателям удалось ликвидировать. При дальнейшем обследовании помещений обнаружено тело человека.