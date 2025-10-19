Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область, много раненых (фото)

Последствия обстрела / © Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

В ночь на 19 октября российские войска обстреляли жилые кварталы Днепропетровщины. В результате атаки ранены 11 мирных жителей, а также зафиксированы значительные разрушения жилых домов, автотранспорта и инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры в Telegram.

В городе Шахтерское Синельниковского района военные РФ нанесли удар по жилому кварталу. В результате обстрела ранены 11 человек. Повреждены семь многоэтажных домов, 27 автомобилей, из которых девять уничтожены полностью, а также местный магазин и электроопора.

В Межевской громаде враг использовал FPV-дрон, что повлекло повреждение частного дома. Аналогичная атака с БпЛА была зафиксирована в Николаевской громаде Синельниковского района, где пострадал объект инфраструктуры.

Последствия обстрела / © Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

Последствия обстрела / © Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

Последствия обстрела / © Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

В Никопольском районе, в частности в г. Никополь и Покровской громаде, российские войска применили ствольную артиллерию и FPV-дроны для ударов по населенным пунктам.

Последствия обстрела / © Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

