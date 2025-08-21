Ночью Россия атаковала крылатыми ракетами Закарпатья: что известно о последствиях

Атака в Закарпатье. / © Закарпатская областная государственная администрация

Сегодня ночью, 21 августа, российская армия снова атаковала Закарпатье. Оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами по одному из предприятий Мукачевщины.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Белецкий.

"В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар. По состоянию на 7.00 утра продолжается спасательная операция", - подчеркнул чиновник.

Предварительно, 12 человек получили травмы разной сложности, всем оказывается необходимая помощь.

По словам Белецкого, развернут оперативный штаб, в районе ликвидации последствий ракетного удара работают представители ОВА и городских властей.

Напомним, в результате ракетного удара этой ночью в Мукачево произошел пожар. В больницу Святого Мартына доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще двое пострадавших обратились самостоятельно.