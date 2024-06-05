Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками: сколько "Шахедов" уничтожили силы ПВО

В нескольких областях было громко этой ночью.

В ночь на вторник, 5 июня, российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными беспилотниками "Shahed-131/136". Украинская ПВО уничтожила 22 дрона.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Захватчики запускали БплА из российского Курска и мыса Чауда в аннексированном Крыму.

"В результате противовоздушного боя сбиты 22 "Шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях", — отметил Олещук.

По его словам, к отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, сегодня утром, 5 июня, в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Был зафиксирован слет МиГ-31К с аэродрома Саваслейко.

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