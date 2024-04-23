Ночью Россия нанесла удары дронами и ракетами: сколько целый уничтожила ПВО

В ночь на вторник, 23 апреля, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками Shahed и ракетами. Силы ПВО уничтожили 15 российских дронов.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 этих ударных БпЛА были уничтожены", — отмечают в штабе.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил сбивание 15 "Shahed-131/136". Вражеские БпЛА летели с мыса Чауда в Крыму и Курской области РФ.

"Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы. Этой ночью защитниками неба сбито 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях", — подчеркнул командующий ПС.

Кроме того, оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области.

Как сообщалось, после полуночи во многих областях была объявлена воздушная тревога. Стало известно, что российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками. оккупанты запустили группу ударных дронов.

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