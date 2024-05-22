Ночью Россия нанесла удары дронами: сколько целей уничтожило ПВО

Ночью в среду, 22 мая, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed-131/136". Силы ПВО уничтожили все 24 российских дрона.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Россияне запускали БПЛА из районов Приморско-Ахтарск, Курск на территории страны-агрессорки России, а также из временно оккупированного Крыма.

"В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 "Шахеда". Ударные БпЛА уничтожали в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, после полуночи в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Стало известно, что захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками.

В Сумской ОВА сообщили, что россияне нанесли удар по энергообъектам в городах Шостка и Конотоп. Из-за вражеского удара было прекращено электроснабжение.

Читайте также: