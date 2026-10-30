Ночью Россия повторно ударила по вокзалу в Днепре: что известно

Атака на Днепр 29 октября.

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Ночью против 30 октября россияне снова атаковали железнодорожный вокзал Днепра. Кроме того, регион обесточен из-за ударов по объектам энергетики.

Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

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Подробности о последствиях удара он не привел, но назвал ночь в городе «сверхсложной».

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«Повторные удары по вокзалу, обесточивание региона. Как бы ни было сложно, всех вывезем, но тогда, когда это безопасно. Все уставшие, все хотят поехать как можно быстрее, но ни одна задержка не стоит жизни и здоровья. Впрочем, иногда возвращать в укрытие приходится чуть ли не насильно», — говорится в сообщении руководителя.

Пассажирам напоминают: тем, кто не сможет воспользоваться приобретенными билетами, вернут 100% их стоимости. Также железнодорожники прорабатывают вопросы пересадок: начальники поездов собирают информацию обо всех стыковках и будут предлагать пассажирам индивидуальные решения.

Задержка поездов

Отметим, что по состоянию на 08:00 в Днепропетровской области задерживаются пригородные поезда:

6005 Днепр-Главный → Пятихатки-Стык. задержка 1 час. 59 мин из ст. Запорожье-Каменское;

6583 Синельниково-1 → Запорожье-2 задержка 1 час. 15 мин из ст. Запорожье-Левое;

6008 Пятихатки → Днепр-Главная задержка 52 мин со ст. Запорожье-Каменское;

6534 Запорожье-2 → Синельниково-1 задержка 30 мин со ст. Новогупаловка.

Удар по вокзалу 29 октября — что известно

Днем Россия ударила по вокзалу в Днепре. Попадание произошло по одной из платформ, где в это время находился поезд №866 Днепр — Запорожье. Несмотря на предупреждение о повышенной опасности, люди оставались на платформе. К утру 30 октября количество погибших росло до 15 человек.

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Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что в заведение госпитализировали семерых пострадавших, из которых шестеро были в крайне тяжелом состоянии. По его словам, у травмированных «десятки входных отверстий от обломков, вырваны куски тела». Сегодня стало известно, что в больнице скончался 40-летний мужчина.

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