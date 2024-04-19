Ночью Россия ударила дронами, крылатыми и авиационными ракетами: сколько целей было уничтожено

В ночь на 19 апреля российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар ракетами разных типов и ударными беспилотниками по Украине. Силам ПВО удалось уничтожить 15 ракет 14 БпЛА Shahed и даже бомбардировщик ТУ-22М3.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Отмечается, что оккупанты во время ночного удара применили 36 средств воздушного нападения: 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников.

Ночью враг выпустил:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Рязань РФ);

крылатые ракеты из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Рязань РФ); 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из Приморско-Ахтарской и Курской области РФ);

ударных БпЛА типа (из Приморско-Ахтарской и Курской области РФ); 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская область и акватория Азовского моря);

управляемых авиационных ракет (Курская область и акватория Азовского моря); 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (временно аннексированный Крым);

крылатые ракеты "Искандер-К" (временно аннексированный Крым); 6 крылатых ракет Х-22 из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (с акваторий Черного и Азовского морей).

В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей РФ:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

крылатые ракеты Х-101/Х-555; 14 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136»;

ударных БпЛА типа «Shahed-131/136»; 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 2 крылатые ракеты Х-22.

"Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты ", – заявил Олещук.

Командующий ПС отметил, что Украине нужно больше средств и ракет, "чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории".

Ночная атака РФ

После полуночи ряд областей охватила воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе вражеских беспилотников.

Кроме того, мониторинговые каналы информировали, что произошел вылет враждебных МиГ-31К. Также враг поднимал в атмосферу Ту-95МС.

Стало известно, что враг атаковал Украину ракетами. Они меняли курс и маневрировали по Украине. В Днепропетровской области раздавались взрывы.

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