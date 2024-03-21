Ночью Россия ударила крылатыми и баллистическими ракетами: сколько целей было уничтожено

В ночь на четверг, 21 марта, российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами. Была уничтожена 31 ракета: две — баллистические и 29 — крылатых.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 21 марта 2024 года противник атаковал двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинжал", а также 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков – Волгодонск, Энгельс – РФ), — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские ракеты заходили с севера . Основным направлением удара стала столица – Киев. В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области.

К слову, Генштаб в утренней сводке информировал, что оккупанты ночью применили восемь крылатых и три баллистических ракеты. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ракеты были уничтожены.

Следует заметить, что в КМВА сообщили, что ночью во время ракетной атаки на Киев силы ПВО поразили около трех десятков вражеских ракет. Воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов.

Ракетная атака

Ночью Украину охватила масштабная воздушная тревога. Она была связана с пусками ракет Х-101/555 по стратегической авиации Ту-95мс. Впоследствии ПС сообщили, что ракеты вошли в воздушное пространство страны.

Во время тревоги в Киевской области произошли мощные взрывы. Местные власти сообщили, что работает ПВО. Впоследствии и Киев содрогнулся от ряда мощных взрывов.

Оккупанты совершили сильную ракетную атаку на столицу. В нескольких районах произошло падение обломков ракеты, возникли пожары, повреждены автомобили. В результате атаки есть пострадавшие.

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