Ночью Россия ударила по Хмельницкому: есть разрушения, под завалами ищут человека (фото)

Последствия атаки в Хмельницкий. / © ГСЧС в Хмельницкой области

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью 3 сентября россияне атаковали Хмельницкий. В городе произошли значительные повреждения. После атаки ищут человека, который, вероятно, может быть под завалами после атаки по одной из локаций в городе.

Об этом сообщили глава ОВА Сергей Тюрин и мэр города Александр Симчишин.

Из-за российских обстрелов произошли разрушения на территории коммунального предприятия и коммунальной инфраструктуры, уничтожены частные гаражи и автомобили, выбиты и повреждены окна в одном из учебных заведений и жилых домов. Кроме того, в одном из сел громады возникли проблемы с электроснабжением.

Реклама

В ГСЧС области уточнили, что в результате ударов возник пожар на территории гаражного комплекса. По предварительной информации, разрушены десять гаражей, а пять – охватило огнем. На этой локации ищут пропавшего без вести.

"Идут поиски человека, который, вероятно, может находиться под завалами. Информация о травмированных или погибших не поступала", - добавил глава ОВА.

По информации Тюрина, в Хмельницкой области силы ПВО уничтожили три ударных БпЛА типа «Shahed» и одну крылатую ракету типа «Калибр». Один вражеский дрон был потерян локационно.

Последствия атаки

Ночью и с утра 3 сентября российские войска дважды атаковали Хмельницкую область ракетами и дронами. / © ГСЧС в Хмельницкой области

Силы ПВО уничтожили три ударных БпЛА Shahed и одну крылатую ракету "Калибр". / © ГСЧС в Хмельницкой области

Из-за атаки произошел пожар на территории гаражного комплекса города. / © ГСЧС в Хмельницкой области

Ночью и с утра 3 сентября российские войска дважды атаковали Хмельницкую область ракетами и дронами. / © ГСЧС в Хмельницкой области

Атака на Хмельницкий ночью 3 сентября.

Как сообщалось, сегодня ночью и утром россияне атаковали Хмельнитчину. Сирены в области звучали более двух часов – с 04:42 до 06:44. В регионе сработали силы ПВО. В частности, под удар попал областной центр. В частности, поврежден объект коммунальной инфраструктуры.

Реклама