Россия ударила по объектам энергетики Украины - что известно

В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура / © Associated Press

В ночь на воскресенье, 5 октября, российские войска нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, что повлекло за собой новые повреждения оборудования и обесточивание потребителей в ряде регионов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В результате атаки, в частности, повреждено оборудование АО «Запорожьеоблэнерго». Это привело к обесточиванию значительного количества потребителей как в областном центре, так и в Запорожском районе.

Сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях, где продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы снизить эти ограничения.

Министерство поблагодарило работников энергосистемы за их работу:

«Министерство энергетики благодарит энергетики, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают выполнять свою работу и обеспечивать функционирование энергосистемы», — говорится в сообщении Минэнерго.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

