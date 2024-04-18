Ночью Россия ударила по Украине дронами: сколько беспилотников было уничтожено

В ночь на четверг, 18 апреля, российские оккупанты атаковали Украину 13 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136". Силы ПВО уничтожили все вражеские БПЛА.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Все 13 "Шахедов" сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты запускали дроны из районов Приморско-Ахтарска в Российской Федерации и мыса Чауда в аннексированном Крыму.

Ночная атака дронов

Ночью ПС проинформировали, что по Украине движутся вражеские беспилотники. В частности, дроны фиксировались на юге и в центре страны. Ближе к утру "Шахеды" начали движение к западу страны.

Утром во время тревоги РФ атаковала беспилотниками Ивано-Франковскую область. Целью являлись объекты критической инфраструктуры. Силам ПВО удалось сбить все БПЛА.

Также в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали о беспилотниках на территории области.

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