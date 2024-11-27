Ночью Россия ударила по Украине "Шахедами": сколько дронов уничтожено и куда целился враг

Почти полсотни дронов было локационно потеряно.

Ночью против 27 ноября армия РФ атаковала Украину 89 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Украинская ПВО уничтожила 36 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал Украину по направлениям – Орела, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска.

"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, 48 БПЛА были локационно потеряны. Вероятно, из-за активного противодействия РЭБ пять беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в Беларусь, Россию и временно оккупированные территории.

Из-за падения обломков вражеских БПЛА повреждены частные и многоквартирные дома, имущество жителей Киевской области.

Как сообщалось, этой ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА с севера и юга. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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