Ночью Россия ударила по Украине "Шахедами": сколько дронов уничтожено и куда целился враг

Почти полсотни дронов было локационно потеряно.
Ночью против 27 ноября армия РФ атаковала Украину 89 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Украинская ПВО уничтожила 36 дронов.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что враг атаковал Украину по направлениям – Орела, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска.
"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях", — говорится в сообщении.
Кроме того, 48 БПЛА были локационно потеряны. Вероятно, из-за активного противодействия РЭБ пять беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в Беларусь, Россию и временно оккупированные территории.
Из-за падения обломков вражеских БПЛА повреждены частные и многоквартирные дома, имущество жителей Киевской области.
Как сообщалось, этой ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА с севера и юга. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
- Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: подробности
- Беспилотники атаковали Киевскую область: что известно о последствиях
- Путинская армия продвигается рекордными темпами с начала войны: Reuters о масштабах оккупации