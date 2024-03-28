Ночью Россия ударила ракетами и дронами: сколько целей было уничтожено

В ночь на 28 марта армия Российской Федерации нанесла ракетно-авиационный удар по Украине с применением нескольких типов ракет и беспилотников Shahed. Силы ПВО уничтожили 28 ударных БПЛА.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук.

"Уничтожены 26 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей", — говорится в сообщении.

Оккупанты запустили три крылатых ракеты Х-22 и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Зенитная управляемая ракета С-300 — из Донецкой области. 28 беспилотников Shahed-136/131 россияне выпустили с территории российской Курской области и мыса Чауда в Крыму.

Отмечается, что к отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Как сообщалось, поздно вечером по Украине распространилась воздушная тревога. Покраснели все регионы, кроме мероприятия. Воздушные силы информировали о взлете нескольких бортов Ту-22м3.

Впоследствии сирены снова раздались в ряде регионов. ПС ВСУ предупреждали, что Россия атакует Украину ударными БПЛА.

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