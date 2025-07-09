Украина пережила мощную атаку / © Getty Images

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В ночь на 9 июля РФ мощно атаковала Украину дронами и ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

По данным ведомства, противник атаковал 741 средством воздушного нападения:

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728 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово

7 крылатыми ракетами «Х-101"/"Искандер-К» из районов Энгельса Саратовской области и Курской области

6 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой области

«Основное направление удара — Волынь, город Луцк. По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 — сбиты огневыми средствами, 415 — локационно потеряны», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Основная часть ракет и дронов была направлена в сторону Тернополя и Луцка. Впоследствии мэр Луцка сообщил детали атаки.

Польша на фоне атаки поднимала истребители.

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