- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 722
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью Россия установила новый рекорд обстрелов — выпустила 741 воздушную цель
Силы РФ запустили по Украине семь крылатых ракет, шесть «Кинжалов» и 728 беспилотников разного типа.
В ночь на 9 июля РФ мощно атаковала Украину дронами и ракетами.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По данным ведомства, противник атаковал 741 средством воздушного нападения:
728 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово
7 крылатыми ракетами «Х-101"/"Искандер-К» из районов Энгельса Саратовской области и Курской области
6 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой области
«Основное направление удара — Волынь, город Луцк. По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 — сбиты огневыми средствами, 415 — локационно потеряны», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине.
Основная часть ракет и дронов была направлена в сторону Тернополя и Луцка. Впоследствии мэр Луцка сообщил детали атаки.
Польша на фоне атаки поднимала истребители.