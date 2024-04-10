Ночью россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры: что известно

Ночью 10 апреля российская армия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Украине. Оккупанты повредили энергообъект "Укрэнерго".

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что были использованы аварийные отключения в Николаевской и Херсонской областях. По состоянию на 09:30 ограничения отменены.

Напомним, ночью армия РФ атаковала дронами Николаевскую область. Случилось: попадание в объект энергетики. Пострадавших в результате "прилета" нет.

Кроме того, оккупанты совершили атаку ракетами и дронами на Одесскую область. В регионе произошли "прилеты" по важным инфраструктурным объектам.

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