Ночью россияне атаковали "шахидами" Черкасскую область: что известно

Люди в результате атаки не пострадали.

В ночь на субботу, 22 октября, российские войска атаковали Черкасскую область пятью иранскими дронами-камикадзе.

Об этом сообщил руководитель области Игорь Табурец.

"У нас есть прилеты на один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали", — говорится в его сообщении.

Глава Черкасской области просит не распространять в Сети фото и видео с мест "прилетов": "Распространяя их, вы собственноручно вредите ВСУ и помогаете врагу. Будьте сознательными! От этого зависит наша безопасность".

Напомним, во время воздушной тревоги ночью 22 октября Россия обстреляла Черкасскую область. Ракетный удар был подтвержден в ОВА. "Тревога" в регионе длилась 3 часа. 18 мин — от 00:21 до 03:39.

В субботу утром, 22 октября, воздушную тревогу объявили на территории всей страны. оккупанты атаковали объекты энергетики в разных областях. Кроме того, ПВО удалось сбить вражеские ракеты в некоторых регионах.

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