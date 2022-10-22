Ночью россияне атаковали "шахидами" Черкасскую область: что известно

Люди в результате атаки не пострадали.
В ночь на субботу, 22 октября, российские войска атаковали Черкасскую область пятью иранскими дронами-камикадзе.
Об этом сообщил руководитель области Игорь Табурец.
"У нас есть прилеты на один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали", — говорится в его сообщении.
Глава Черкасской области просит не распространять в Сети фото и видео с мест "прилетов": "Распространяя их, вы собственноручно вредите ВСУ и помогаете врагу. Будьте сознательными! От этого зависит наша безопасность".
Напомним, во время воздушной тревоги ночью 22 октября Россия обстреляла Черкасскую область. Ракетный удар был подтвержден в ОВА. "Тревога" в регионе длилась 3 часа. 18 мин — от 00:21 до 03:39.
В субботу утром, 22 октября, воздушную тревогу объявили на территории всей страны. оккупанты атаковали объекты энергетики в разных областях. Кроме того, ПВО удалось сбить вражеские ракеты в некоторых регионах.
Читайте также:
- В Хмельницком раздался взрыв: людей просят находиться в укрытиях
- В Ровно и Луцке раздались взрывы: есть проблемы со светом и водой
- Россияне нанесли ракетные удары по Волыни: возникли проблемы со светом и связью