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- Украина
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Ночью россияне атаковали Украину "Шахедами": сколько дронов и где удалось уничтожить
Попадания российских БПЛА произошли в трех локациях.
Ночью против 22 июля российские войска запустили по Украине 42 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов. Силы ПВО уничтожили 26 беспилотников, а семь – были локационно потеряны.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БПЛА типа Shahed на юге и востоке страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зафиксировано попадание девяти дронов в трех локациях. Кроме того, падение обломков произошло на трех локациях.
Ночью россияне атаковали беспилотниками из российского Приморско-Ахтарска, а также Чауды и Гвардейского во временно аннексированном Крыму.
Как сообщалось, в эту ночь враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Произошли повреждения гражданской инфраструктуры: горели автомобили, выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин. В результате удара пострадала местная жительница. Женщина получила минно-взрывную травму и была госпитализирована.
Поздно вечером 21 июля россияне сбросили авиабомбы на Сумы . Ранения получили три человека, среди них ребенок. Из-за российской атаки повреждены пять многоквартирных домов, 18 автомобилей, торговый центр.
Кроме того, россияне сбросили КАБ на дом в Краматорске Донецкой области. В результате удара погиб мальчик 2015 года рождения. Кроме того, пять человек пострадали.