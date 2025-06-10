Последствия атаки в Киев 10 июня. / © Associated Press

Реклама

Во время массированного обстрела Украины ночью против 10 июня россияне нанесли удары двумя баллистическими северокорейскими ракетами.

Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

"Основной удар был направлен на столицу Украины. На самом деле, на сегодняшний день под атаками такого масштаба под такими комбинированными воздушными атаками не находится ни одна страна в мире", - подчеркнул Тихий.

Реклама

Также он добавил, что украинское ПВО продемонстрировало невероятную эффективность, защитив страну от такого масштабного удара, какого не испытывало ни одно другое государство в мире.

Заметим, что Воздушные силы в своем строительстве сообщили, что баллистика KN-23 летела из Воронежской области.

Напомним, этой ночью РФ атаковала Украину 322 дронами и ракетами. Силам ПВО удалось обезвредить 284 вражеских средства воздушного нападения.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, основным направлением удара стал Киев. По его словам, воздушные цели заходили на столицу по всем направлениям - "окружая Киев по всем направлениям и нанося удары".

Реклама

Президент Владимир Зеленский, комментируя этот массированный удар России по Украине, заявил, что обстрелы россиян оказались громче попыток международного сообщества заставить Кремль к миру.

Дата публикации 08:07, 10.06.25 Количество просмотров 122 В Киеве в результате атаки РФ разрушено бывшее посольство одной из европейских стран