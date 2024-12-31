Ночью россияне обстреляли Черниговщину: показали последствия (фото)

Ночью 31 декабря россияне обстреляли Семеновскую общину в Черниговской области. Повреждены 2 дома и 2 автомобиля.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Обстрел Черниговщины 31 декабря

Он подчеркнул: у войны нет праздников, у врагов тоже. Они продолжают свой террор даже в предновогоднее время.

"Россия – террорист. Террористов нужно уничтожать!", – подчеркнули в ведомстве.

Обстрел Черниговщины 31 декабря

Напомним, 31 декабря, враг нанес ракетный удар по территории Шосткинского общества (Сумская область). Разрушены отдельные объекты инфраструктуры.

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