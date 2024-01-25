Ночью россияне совершили две атаки БпЛА на Одессу: что известно о попадании и пострадавших

Ночью в четверг, 25 января, российские оккупационные войска совершили две атаки беспилотниками Shahed по Одессе. Силы ПВО уничтожили десять дронов. Впрочем, попадание и падение сбитых БпЛА.

Об этом рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Один из дронов попал в частично обитаемую многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы. Возник пожар. В результате "прилета" повреждено несколько квартир. Один человек получил ожоги, его госпитализировали.

Еще один пораженный дрон в падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. Также, по словам Кипера, в этом же жилом квартале упал еще один БПЛА. Взрывной волной были повреждены окрестные дома, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль. Пострадали четыре человека. Они будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, один беспилотник упал у многоэтажки в Приморском районе. На месте работали взрывотехники, ведь не было детонации.

Россияне попали в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. На месте "прилета" возник пожар. Потерпел мужчина, рядом проезжавший на велосипеде. Ударной волной его сбросило на землю. Он получил ранения обломками разлетавшихся от взрыва различных предметов.

В Одесской области дважды раздавалась воздушная тревога, связанная с опасностью враждебных БпЛА: первая продолжалась 20:19 — 21:41, а вторая — 22:53 — 23:42.

Последствия атаки

После атаки по Одессе в ГСЧС показали видео с последствиями

Последствия атаки дронов в Одессу в ночь на 25 января. Фото: глава ОВА Олег Кипер.

Последствия атаки дронов в Одессу в ночь на 25 января. Фото: глава ОВА Олег Кипер.

Напомним, ночью Одесса пережила две атаки беспилотниками Shahed. Во время первой тревоги вражеский "Шахед" упал на многоэтажку. Возник пожар.

Ближе к полуночи Одесса снова оказалась под ударом дронов. Повреждение вновь получили жилые дома в Приморском районе.

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