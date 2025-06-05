Ночью россияне ударили баллистикой и "Шахедами": сколько целей сбило ПВО

Ракетный удар. / © ТСН.ua

Реклама

Ночью против 5 июня армия РФ атаковала Украину 103 ударными БпЛА Shahed и беспилотниками -имитаторами разных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М/KN-23. Силы ПВО сбили 74 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил.

Этой ночью основными направлениями воздушного удара были Черниговщина, Харьковщина и Одесщина. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 16 локациях.

Реклама

Отмечается, что ПВО обезвредило 74 вражеских БпЛА типа Shahed на востоке, юге и севере страны. Так, 28 было сбито огневыми средствами поражения, а 46 – локационно потеряно.

Этой ночью оккупанты запускали беспилотники из Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска и Чауды, а баллистическую ракету – из Ростовской области.

Ночная атака РФ

Россияне ударили по жилым районам Прилук в Черниговской области дронами-камикадзе. Погибли пять человек. Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.

Известно, что беспилотник попал в здание начальника местной пожарной части. Погибла его семья : жена, дочь – патрульная полицейская – и ее годовалый сын. Сам спасатель вместе с командой находился в местах ликвидации последствий ударов врага.

Реклама

Кроме того, Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Под вражеский обстрел попал Слободской район города.

Ночью враг атаковал ударными беспилотниками Белгород-Днестровский район Одесской области. В результате удара произошло разрушение и возгорание амбулатории семейной медицины, центра творчества детей и молодежи, а также частично уничтожено с последующим возгоранием здание лицея.

Дата публикации 21:01, 04.06.25 Количество просмотров 49 Жуткий удар по Сумам в день траура: взрывы попали в прямой эфир!